Перед саммитом G20 Турция предупредила ФРГ о покушении на Эрдогана

Спецслужбы Турции перед саммитом G20 в Гамбурге направили полиции ФРГ письмо, в котором предупредили о возможном покушении на президента страны.

В послании говорилось, что Тайипа Эрдогана попытаются убить люди, одетые в форму немецкой полиции.

В предупреждении фигурировало и имя злоумышленника. Речь шла о бывшем турецком полицейском.

В правоохранительных органах Германии отметили, что возможность нападения на участника саммита "была исключена".

Напомним, большой международный форум G20 прошел 7-8 июля в Гамбурге. Туда приехали главы государств со всего мира. Встречу на высшем уровне сопровождали беспрецедентные беспорядки, организованные антиглобалистами и другими противниками мероприятия.