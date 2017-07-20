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Джокович пропустит Кубок Лэйвера из-за рождения второго ребенка
Сербский теннисист Новак Джокович пропустит розыгрыш первого Кубка Лэйвера - командного выставочного турнира, организованного менеджерской компанией Роджера Федерера, передает RT.
Серб вошел в команду Европы, однако уже объявил, что пропустит турнир из-за рождения второго ребенка. Помимо Джоковича в команду, капитаном которой будет Бьорн Борг, согласно рейтингу АТР отобрались Энди Маррей, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер.
Отмечается, что Маррей, который испытывает проблемы с бедром, также может пропустить турнир. Следующие по рейтингу игроки, которые могут их заменить, - Стэн Вавринка и Марин Чилич.
В команду остального мира, которую возглавит Джон Макинрой, войдут Кей Нисикори, Милош Раонич, Джек Сок и Ник Кирьос, однако на данный момент только канадец гарантировал свое участие, сообщает Sporting Life.
"Уайлд-кард" в команду Европы, скорее всего, получат Доминик Тим и Томаш Бердых, а к их соперникам присоединится Джон Иснер. Турнир пройдет в Праге c 22 по 24 сентября,
Милош Раонич Джон Иснер Джон Макинрой Стэн Вавринка Еще 8 тегов
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