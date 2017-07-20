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СМИ: отмена Obamacare без замены повысит число незастрахованных американцев до 32 млн

Отмена Obamacare лишит страховки 32 миллиона американцев
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В результате отмены сенаторами США действующей системы здравоохранения Obamacare без предоставления замены 32 млн американцев к 2026 потеряют медицинскую страховку, передает Reuters со ссылкой на бюджетное управление Конгресса.
При этом отмена реформа здравоохранения и защиты пациентов США экс-президента Барака Обамы без ее замены уже к 2018 году приведет к потере гражданами 17 млн страховок.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал сенаторов от Республиканской партии не уходить на августовские каникулы, пока не будет решен вопрос с заменой Obamacare на более эффективный вариант реформы здравоохранения.
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Reuters
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