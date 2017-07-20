СМИ: возвращение Крыма и санкции против России впишут в школьную программу

Минобрнауки готовит пилотный проект по введению уроков современной российской истории, в рамках которых школьникам будут рассказывать о возвращении Крыма в состав России и введении Западом санкций против Москвы, пишет "Известия"

Отмечается, что в ведомстве считают действующую школьную программу по истории России устаревшей, так как она не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы, в результате чего учащиеся не получают объективные знания о действительности.

"Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах России", — подчеркнули в Минобрнауки.

Министерство также подготовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию.