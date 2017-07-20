Bloomberg: Госдеп ликвидирует отдел по кибербезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. / ТАСС /. Госдепартамент США намерен закрыть отдел, занимающийся координацией вопросов кибербезопасности с другими государствами. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg

По его данным, так называемый аппарат координатора по вопросам, относящимся к киберпространству, который был создан в структуре внешнеполитического ведомства при администрации экс-президента США Барака Обамы в 2011 году, будет расформирован. Все его дела перейдут в ведение другого отдела в Госдепартаменте, занимающегося экономическими и бизнес-вопросами, отмечает Bloomberg.

Ранее СМИ сообщали, что нынешний координатор Госдепартамента по вопросам, относящимся к киберпространству, Кристофер Пейнтер, занимавший данную должность шесть лет, вскоре покинет свой пост. Должность, по сведениям Блумберг, сохранится, однако такой координатор не будет в дальнейшем отчитываться напрямую госсекретарю, как это было ранее.

Как отмечается, изменения будут проведены в рамках готовящихся масштабных преобразований в структуре Госдепартамента и сокращения расходов на деятельность этого ведомства.