Тело Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства

МАДРИД, 20 июл – РИА Новости Елена Шестернина . Тело Сальвадора Дали эксгумируют в четверг – согласно решению суда, удовлетворившего иск "прорицательницы", утверждающей, что великий художник-сюрреалист – ее кровный отец, сообщили РИА Новости в мэрии города Фигерас (провинция Жирона, автономное сообщество Каталония).

Пилар Абель Мартинес родилась 1 февраля 1956 года в каталонском городе Фигерас. Якобы у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат (провинция Жирона), где она работала в доме одной из местных семей. В 1955 году мать переехала в Кастельон-де-Ампуриас, здесь вышла замуж и через некоторое время у нее родилась дочь. По словам Пилар, впервые она услышала о том, что является незаконнорожденной дочерью Дали, от бабушки, матери официального отца. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали — ред.)", утверждает "ясновидящая".

В 2015 году Пилар Абель подала первый иск на установление отцовства. В июне 2017 года суд, наконец, встал на сторону "ясновидящей". Если экспертиза действительно докажет, что великий сюрреалист ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на его фамилию и авторские права. Абель находится в столь плачевном финансовом состоянии, у нее не оказалось средств, чтобы расплатиться с предыдущим адвокатом.

Могила Дали находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе в 1983 году. Он завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело замуровано в полу одной из комнат театра-музея. Дали умер 23 января 1989 года на 85 году жизни.

Руководство Фигераса попыталось отсрочить эксгумацию – на прошлой неделе мэр города Марта Фелип заявила, что, "при всем желании исполнить судебное решение, сделать это 20 июля практически невозможно", и что это "не такая простая вещь".

"Те, кто знает особенности этого здания и склепа, понимают: чтобы открыть гроб, надо вести ремонтные работы", — заявила градоначальница. Она напомнила, что художник покоится в склепе под каменной плитой, которая весит тонну. Кроме того, здание относится к наследию, представляющему Национальный культурный интерес. Таким образом, необходимо запрашивать разрешение на проведение работ.

Суд к мнению городского руководства не прислушался. "Мэрия просила у суда больше времени, поскольку речь идет о больших ремонтных работах, которые предполагали получение разрешения, однако суд отказал, заверив, что будет соблюдены все гарантии и что при процессе эксгумации будет присутствовать архитекторы мэрии для наблюдения за ходом работ. Действительно, надо будет открыть крипту, поднять надгробную плиту. Это действительно сложно", — рассказали источники РИА Новости в мэрии.

Изначально предполагалось, что процесс эксгумации начнется в 9 утра (10.00 мск) четверга, однако суд согласился перенести начало работа на вечер, после того, как музей будет закрыт для посещения. То есть работы начнутся в 20.00 вечера по местному времени (21.00 мск) и должны завершиться к утру пятницы. "Работы по поднятию надгробной плиты начнутся вечером, ночью проведут эксгумацию и сделают все необходимое для сбора анализов, работы должны завершиться к утру пятницы. В этом процессе будут участвовать группа судебно-медицинской экспертизы и представители суда", — рассказала собеседница РИА Новости.

Когда могут стать известны результаты анализа ДНК, не известно.

К утру пятницы тело Дали будет на прежнем месте. "Оставят, наконец, его в покое, после стольких лет, бедный человек. Наверное, он над всем этим очень сильно смеется", — сказала представитель городских властей.

В течение восьми лет Пилар Абель Мартинес под псевдонимом "Жасмин" вела программу на местном телевидении Жироны — она давала "предсказания о будущем" телезрителям.

Первый скандал вокруг этой женщины вспыхнул несколько лет назад в связи с иском, который она подала в 2005 году на журналиста и писателя Хавьера Серкаса , автора одной из самых знаменитых книг современной испанской литературы "Солдаты Саламина". Она считает, что стала прототипом героини книги — Кончи, и что писатель нанес ущерб ее чести и достоинству, поскольку героиня "невежественная, глупая, лицемерная, поверхностная". Пилар требовала компенсацию в размере 700 тысяч евро. В 2009 году суд окончательно отказался удовлетворить этот иск, поскольку Хавьер Серкас даже не был знаком с "провидицей".

Если ДНК "ясновидящей" и Дали совпадут, то Абель будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства. По некоторым оценкам, речь идет о сумме в 300 миллионов евро.