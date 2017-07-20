Летевший в Ирак пассажирский самолет изменил маршрут из-за жары в пункте назначения

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Lufthansa , который направлялся из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль, прервал полет из-за чрезмерной жары в пункте назначения.

Отмечается, что на борту самолета находились 118 пассажиров.

По данным издания, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Анкары.

Уточняется, что температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия самолета должна была превысить 45°С.