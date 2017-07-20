На фестивале сладостей "Лакомка", который пройдет в парке "Сокольники" 19 и 20 августа, гости смогут попробовать алкогольное и черное мороженое под названием "нефть", передает агентство городских новостей "Москва".



Кроме того, на фестивале можно будет попробовать турецкое мороженое дондурма на основе козьего молока, мороженое с беконом, с шишками, медовое смузи, мороженое из тыквы со специями, эко-мороженое в роллах с перцем чили, наномороженое.

