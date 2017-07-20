Россия вошла в топ-5 самых некомфортных стран для пенсионеров

В рейтинге Global Retirement Index французской финансовой корпорации Natixis Россия числится одной из самых некомфортных для пенсионеров стран мира. По версии индекса, в который вошли 43 страны, Россия заняла 40-ю строчку.

При составлении рейтинга оценивается комфортность выхода на пенсию в той или иной стране на базе четырех факторов: финансовой ситуации, материальной обеспеченности, качестве жизни и здоровье. Каждый из параметров оценивается в диапазоне от 0 до 100%.

В первых строчках рейтинга находятся Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%).

В топ-10 также вошли Австралия (78%), Германия (77%), Дания (77%), Нидерланды (77%) и Люксембург (76%). При этом последние места заняли заняли Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%). У России, в свою очередь, 45%, что на 1% меньше чем в 2016 году.