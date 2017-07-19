На авиасалоне в Жуковском представлен новейший российский комплекс разведки артиллерийских и ракетных позиций 1Л260-Е, сообщил "Вестник Мордовии".



Этот комплекс является улучшенной версией уже поступившей в войска системы артиллерийской разведки "Зоопарк". По траекториям снарядов, мин или ракет 1Л260-Е вычисляет координаты выпустивших их орудий и установок. Американские САУ M109А6 Paladin обнаруживаются на дистанции 23 километра, системы залпового огня MLRS - на 45, а тактический ракетный комплекс ATACMS (аналог нашей "Точки") - 65 км. Стоит отметить, что западные САУ и РСЗО российский комплекс видит, даже если те палят с максимально возможной дистанции, а ATACMS предназначен для поражения целей в тылу противника, поэтому его пусковые установки также оказываются в поле зрения системы.



Основной комплекса артиллерийской разведки является трехкоординатный моноимпульсный радар с активной фазированной решеткой и полем обзора 90 градусов по горизонтали и 40 по вертикали. РЛС автоматически сканирует зону ответственности, обнаруживает летящие мины, снаряды, ракеты (заодно и летательные аппараты), сопровождает их, одновременно вычисляя траектории. Полученные данные в режиме реального времени поступают на командный пункт системы, а при необходимости сразу передаются на средства поражения, работающие в автоматическом или полуавтоматическом режимах.



Поскольку дальность стрельбы российских САУ "Коалиция", РСЗО "Смерч" и тактического комплекса "Точка-У" выше, чем у американских или натовских аналогов, накрыть источник артиллерийской активности не составляет труда. Как и "Зоопарк", 1Л260-Е вычисляет не только начальную, но и конечную точку траектории летящих боеприпасов, поэтому может использоваться для корректировки дружественного огня - с той же быстротой и эффективностью.



Высокая производительность радара и вычислительного комплекса - до 70 позиций в минуту, - позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артналете, выдать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до того, как они покинут позиции. Сам комплекс развертывается для работы за пять минут и так же быстро покидает позицию.



Радар модернизированного "Зоопарка" является многофункциональным - помимо мониторинга артиллерии он способен управлять беспилотниками и контролировать воздушное пространство в зоне ответственности.