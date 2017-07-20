Россиянам спишут почти 1 трлн рублей долгов

В этом году приставы могут списать россиянам почти триллион рублей долгов перед банками. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным организации, сумма долгов, которые нельзя взыскать по решению суда постоянно растет, только за 2017 год почти половина всех задолженностей останется без взыскания, всего в службу попали производства на 2 триллиона рублей, то есть около одного триллиона по суду они изъять не имеют права.

Как отметили в ФССП, каждый год количество прекращенных производств о взыскании денег с должников увеличивается. В 2015 году из четырех миллионов дел, служба закрыла без взыскания более миллиона. В прошлом году из пяти миллионов дел, два миллиона также были закрыты без изъятия долга.

А за пять месяцев этого года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств на сумму более двух триллионов рублей. 817 тысяч из них уже прекращено без взыскания. Таким образом, с января по май 2017-го приставы закрыли 18,6 процентов производств.