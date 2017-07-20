Приставы спишут триллион рублей долгов россиян

В 2017 году приставы собираются списать около одного триллиона рублей безнадежных банковских долгов россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Из этого документа следует, что за пять месяцев 2017 года служба получила почти четыре миллиона требований на взыскание двух триллионов рублей долгов. При этом 817 тысяч требований (18,6 процента от всех производств) были закрыты без выплаты средств.

По словам собеседника газеты, близкого к ФСПП, до конца года служба планирует закрыть без взыскания 49 процентов полученных за эти месяцы требований на сумму в триллион рублей.

Закрытие производства без взыскания означает, что должник был признан банкротом или у него не осталось имущества, которое можно арестовать. По данным Национального центра банкротств, к 1 июня 2017 года сумма задолженности россиян-банкротов составила 24,74 миллиарда рублей.