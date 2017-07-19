Доллар к концу недели достигнет месячного минимума

Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX:



- Российская валюта после локального ослабления в первой половине июля получила возможность "реабилитироваться" на волне, похоже, глобальной смены представлений участников рынка на дальнейшие действия ФРС США в вопросе следования твердым курсом ужесточения денежно-кредитной политики.

Речь главы Федрезерва перед американскими парламентариями на прошлой неделе, вызвала у рынка сомнения, что регулятор будет уверенно следовать выбранным ранее курсом. Дополнительный "удар" по доллару нанесли слабые данные по потребительской инфляции, которые вместо ожидаемого повышения продемонстрировали снижение, что и стало спусковым крючком для массированных распродаж американской валюты на рынках. И, хотя у инвесторов нет сомнений, что ФРС позднее в этом году приступит к началу сокращения своего баланса, появился скепсис в отношении еще одного повышения процентных ставок.



Напомним, что ранее Федрезерв анонсировал три поднятия стоимости заимствований в этом году. Два раза это уже было сделано - в марте и июне. А вот третье повышение предполагалось провести к концу года, и которое как раз сейчас у рыночных игроков и вызывает сомнение.



На волне таких настроений рубль с середины прошлой недели прибавил против американского доллара уже более 90 копеек, поднявшись, на момент написания статьи, до отметки 59.00 против локального минимума в 60.98 неделей ранее.





Поддержку рублю также оказало повышение цен на сырую нефть марки BRENT к уровню чуть выше 49 долларов за баррель. Но по отношению к единой валюте ралли у рубля не получилось. Рост ожиданий инвесторов, что ЕЦБ начнет сокращение стимулирующих мер в начале следующего года подогрел интерес к покупкам евровалюты против доллара США на мировом валютном рынке, что отразилось на динамике пары евро/рубль и доллар США/рубль. Евро в общем удалось удержаться у достигнутых ранее локальных максимумов, а вот доллар, как мы говорили, снизился.

Дополнительными поддерживающими факторами для российской национальной валюты в настоящий момент, помимо цен на нефть, являются государственные облигации Федерального займа (ОФЗ).



Пока все перечисленные позитивные причины перевешивают негативные, к которым относится явная неспособность цен на нефть возобновить уверенный рост, напряженность в отношениях между США и Россией, сдерживающая активность, прежде всего, иностранных игроков.



Учитывая настроения инвесторов на рынках, а также общее соотношение негативных и позитивных факторов, влияющих на российскую валюту, мы считаем, что в среду 19 июля рубль имеет все шансы продолжить повышательную динамику против евро и американского доллара, которая может быть поддержана локальным ростом цен на нефть.



Стимулом для их увеличения могут стать статистические данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API), которые могут продемонстрировать очередное их снижение. На этом фоне рубль может вырасти, прежде всего, против доллара к уровню 58.60-58.80.



Оценивая вероятную динамику рубля по отношению к евровалюте и доллару до конца недели, можно говорить о возможном продолжении рублевого краткосрочного ралли, прежде всего, против доллара к уровню в 58 и ниже (по данным ЦБ РФ доллар был на таких значениях 20 июня). Но при условии, если доллар на рынке Форекс будет оставаться под давлением, а котировки нефти марки BRENT устремятся к отметке в 50.00 долларов за баррель.