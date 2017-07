Трамп прокомментировал информацию о его «негласной» встрече с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о «негласной» встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге.

«Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным ужасна. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены немецким канцлером. Пресса знала это!» — написал Трамп в Twitter.



The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister!



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2017 г.



Он также заявил, что «фальшивые новости становятся всё более бесчестными».



«Даже ужин, организованный для 20 лидеров в Германии подаётся как нечто зловещее», — добавил американский президент.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп провёл вторую, «негласную» встречу с Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге.

Также отмечалось, что, по данным СМИ, Путин и Трамп беседовали около часа во время обеда лидеров стран.