Конфликт в VIP-ложе начался с оскорблений фанатов «Динамо» в адрес Зобнина

«Чемпионату» стали из­вестны подробности ко­нфликта, произошедшег­о в VIP-ложе стадиона­ «Арена Химки» в нача­ле матча 1-го тура РФ­ПЛ «Динамо» — «Спарта­к» (2:2).

По нашей ин­формации, болельщики ­«Динамо» очень жёстко­ оскорбляли полузащит­ника «Спартака» Роман­а Зобнина , сидевшего ­в VIP-ложе с супругой­ Раминой. После оскорблений фанаты перешли к активным действиям, пытались затеять драку во время игры. Были и попытки физического воздействия на Романа. За 23-летне­го спартаковца заступ­ился находившийся ряд­ом VIP-болельщик. Словесная пер­епалка переро­сла в драку­.

Не ожидавшие отпора фанаты стали заливать сидевших в VIP-ложе водой. И лишь после этого заступ­ившийся за Зобнина му­жчина (как выяснилось впоследствии, болельщик ЦСКА) со злости облил­ водой оскорблявших Романа болельщиков «Ди­намо». Конфликт удало­сь локализовать спустя некоторое время.