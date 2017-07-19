В МИД отказались ставить под сомнение жизнеспособность договора РСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о том, что Россия не имеет оснований усомниться в жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Российская сторона не имеет никаких оснований ставить под сомнение жизнеспособность этого договора. При этом мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания», — сказал он.

Также он отметил, что Москву тревожат попытки американцев поставить под сомнение целесообразность сохранения договора. Рябков указал, что Вашингтон действует «под надуманными предлогами и под соусом обвинения России в мнимых отклонениях от требований договора».

18 июля зампредседателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что Вашингтон готово разместить ракеты среднего радиуса действия в качестве ответных действий на нарушения Москвой договора о РСМД.

8 июля сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам американской палаты представителей Эд Ройс внес в Конгресс США поправку к закону о национальной безопасности на 2018 год. Она, в частности, предполагает введение новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

28 июня замглавы департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимир Леонтьев заявил, что Москва не исключает выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в одностороннем порядке.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.