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Меркель не удивилась второй встрече Трампа с Путиным во время саммита G20
Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффан Зайберт в среду заявил о том, что Ангела Меркель не удивлена неформальным общением президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в ходе ужина на саммите G20 7 июля. Об этом сообщил "Интерфакс".
Ранее администрация США подтвердила информацию о том, что лидеры двух государств неофициально беседовали в ходе ужина.
По словам Зайбера, канцлер ФРГ "в любом случае не удивлена и не находится в замешательстве из-за чего-либо", относящегося к ужину, который "породил очень живой обмен мнениями".
Напомним, что в американских СМИ глава Белого дома подвергся острой критике за то, что якобы провел часовую неформальную встречу с Владимиром Путиным в присутствии только русского переводчика.
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