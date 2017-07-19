Меркель не удивилась второй встрече Трампа с Путиным во время саммита G20

Ранее администрация США подтвердила информацию о том, что лидеры двух государств неофициально беседовали в ходе ужина.

По словам Зайбера, канцлер ФРГ "в любом случае не удивлена и не находится в замешательстве из-за чего-либо", относящегося к ужину, который "породил очень живой обмен мнениями".

Напомним, что в американских СМИ глава Белого дома подвергся острой критике за то, что якобы провел часовую неформальную встречу с Владимиром Путиным в присутствии только русского переводчика.