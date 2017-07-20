Трамп рассказал подробности о неформальной встрече с Путиным на саммите G20

"Характеризуя недавно появившуюся информацию о неформальном общении с Путиным на ужине мировых лидеров в Германии ранее в этом месяце, Трамп сказал, что они общались около 15 минут, в основном, "обменивались любезностями". Но Трамп также отметил, что они еще "говорили об усыновлениях", — пишет газета.

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп якобы провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп и Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии.