Госдепартамент США обеспокоен заявлением Захарченко о создании Малороссии

Госдепартамент США с тревогой воспринял сообщение об учреждении Малороссии на востоке Украины, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт

«Мы слышали, что сепаратисты хотят создать некое новое государство на украинской территории, и это не может не вызывать у нас беспокойства. Но я не хотела бы удостаивать их ответом», — сообщила Нойерт.