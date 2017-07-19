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Госдепартамент США обеспокоен заявлением Захарченко о создании Малороссии
Госдепартамент США с тревогой воспринял сообщение об учреждении Малороссии на востоке Украины, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
«Мы слышали, что сепаратисты хотят создать некое новое государство на украинской территории, и это не может не вызывать у нас беспокойства. Но я не хотела бы удостаивать их ответом», — сообщила Нойерт.
18 июля глава ДНР Александр Захарченко анонсировал объединение непризнанных ЛНР и ДНР в новое государство — Малороссию, позже в ЛНР опровергли свое участие в ее создании.
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