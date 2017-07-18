Обзор зарубежных СМИ: Состоятельные россияне массово покидают страну

Как немецкие презервативы помогли свергнуть самодержавие в России

The New York Times Значительную долю денежных средств для подготовки Великой Октябрьской социалистической революции В.И.Ленин получил с помощью компании, которая специализировалась на контрабанде лекарств, карандашей и немецких презервативов. Об этом пишет британский историк Кэтрин Мерридейл в статье для

В статье сообщается, что финансовая поддержка Германии помогла организовать «Правду» для активного проведения пропаганды партии Ленина. Большевики не получали прямые взятки, но Берлин снабжал агентов товарами, а затем «забывал присылать счета». «Товары экспортировались в Данию (законно), переупаковывались (незаконно), а затем перепродавались в страны, где действовал запрет на импорт из Германии. Часть прибыли попадала в казну большевиков через фирмы, работавшие в Стокгольме», – поясняет Мерридейл.

Китай раскрывает генную технологию для создания суперлюдей

Китайские ученые вывели в лаборатории собак «из пробирки», которые имеют в два раза больше мускульной массы, чем их сородичи, рожденные естественным путем. Как пишет Daily Express , этот успех китайцев вызывает опасения, что такая же технология может быть использована для создания суперлюдей-солдат.

Отмечается, что продвинутая технология генетического редактирования была разрекламирована как прорыв, который может помочь появлению «суперпород» собак – более сильных и быстрых, лучше приспособленных к бегу и охоте. Однако эти открытия уже подверглись критике из-за сложностей этического порядка. Так, этот прорыв вместе с существующими случаями изменения человеческих эмбрионов может привести к развитию идеи создавать людей на заказ.

Большинство украинцев готовы на компромиссы по Донбассу

70% украинцев согласны на компромиссы ради достижения мира на Донбассе. Как пишут «Вести-Украина» со ссылкой данные опроса, проведенного Фондом «Деминициативы» и службой Центра Разумкова, только 18% граждане видят силовой путь восстановления мира на востоке Украины.

52% опрошенных считают, что не всякие компромиссы приемлемы, а 18% согласны идти на любые уступки ради мира. При этом по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество людей, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование оккупированных территорий востока (с 20% до 11%), признать русский язык вторым государственным (с 11% до 5%) и ввести федеративное устройство в Украине (с 7,5% до 5%).

Почему видеоролик о «лесных братьях» напугал Кремль?

Видеоролик о «лесных братьях», распространенный НАТО , символизирует перелом в сознании Запада, которого Россия так боится, пишет Delfi.lt . «Это решающая борьба за умы миллионов людей», – говорится в статье.

В течение длительного времени России неплохо удавалось поддерживать на Западе свой имидж победителя фашизма и заслуживать уважения. Однако видеоролик и реакция на него со стороны жителей Литвы и Украины не были спонтанной несдержанностью. «Если наши партизаны займут соответствующее место в западной исторической памяти наряду с борьбой за независимость в США, французским сопротивлением и жертвой "киборгов" Донецкого аэропорта, мы станем понятны каждому американцу или норвежцу», – пишет издание.

Состоятельные россияне массово уезжают

За последние 13 лет из России уехали 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров, причем 6 тысяч из них – только за последние три года, пишет EurasiaNet . По этому неутешительному показателю Россия заняла пятое место в мире.

Среди причин отъезда за границу называются вмешательство государства в бизнес-среду и непостоянство местного законодательства, а в последние годы также антизападные настроения властей и закон о деофшоризации. Кроме того, состоятельных граждан пугает непрозрачная ситуация с будущей пенсией и детским образованием – в высоко турбулентной среде они жить не хотят, говорится в статье. В результате отъезда состоятельных граждан Россия теряет финансовые ресурсы и обладающих опытом ведения бизнеса специалистов, необходимых для развития экономики.