Назван опасный тип вегетарианской диеты

Ученые из США назвали режим вегетарианской диеты, следовать которому вредно для здоровья. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American College of Cardiology, кратко о нем сообщает Американский колледж кардиологии.

Специалисты выяснили, что употребление в пишу очищенных зерен вместе с большим количеством сахаросодержащих продуктов связано с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

К подобным выводам авторы пришли, рассмотрев три вида диеты. Первая включала в себя продукты растительного и животного происхождения, вторая — цельные зерна, ягоды, овощи и фрукты, третий режим питания также был вегетарианским, но включал обработанные зерна, жареный картофель и подслащенные напитки.

Всего специалисты отследили состояние здоровья более 200 тысяч человек, которые в течение 20 лет участвовали в специальном опросе. Первоначально в исследовании не участвовали люди с ишемической болезнью сердца и раком, а также те, кто пережил инсульт.

Во время наблюдения у около девяти тысяч участников развилась ишемическая болезнь сердца. Наилучшие показатели здоровья оказались у тех, кто следовал второму режиму питания, тогда как одновременное употребление продуктов животного и растительного происхождения, а также вегетарианская диета с обработанными зернами, жареным картофелем и подслащенными напитками оказались связанными с повышенным рисков развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Авторы подчеркивают, что не все режимы питания, основанные на вегетарианской диете, являются одинаково полезными для здоровья человека.