Власти поддержат в приоритетном порядке экспорт туризма и медицины

Правительство России утвердило перечень продукции, работ и услуг, экспорт которых федеральные органы исполнительной власти будут поддерживать в приоритетном порядке. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"В перечень включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов", - говорится в сообщении.

Также в список входят работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг.

"Принятое решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей российской экономики", - отметили в правительстве.

Ранее кабмин ограничил госзакупки импортной аппаратуры ГЛОНАСС.