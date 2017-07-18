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СМИ: экс-советник Обамы выступит перед сенаторами по "делу России"
Бывший советник экс-президента США Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс выступит перед членами разведывательного комитета сената США, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Сообщается, что группа сенаторов, которая проводит расследование якобы вмешательства России в американские выборы, проводит беседы с несколькими бывшими должностными лицами в администрации Обамы.
Они уже встретились с экс-руководителем Нацразведки США Джеймсом Клэппером. Также планируется встреча сенаторов с бывшим главой аппарата Белого дома Денисом Макдоноу.
Ранее сообщалось, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн планирует создать фонд для сбора средств на оплату счетов адвокатов из-за расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы в США.
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