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Газета.Ru

МЧС: угроза цунами на Камчатке снята

МЧС: угроза цунами на Камчатке снята
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В Камчатском крае сняли угрозу цунами в связи с сильным землетрясением, которое произошло в Беринговом море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
"Опасность не подтвердилась. Угроза цунами снята", - сообщил представитель спасательного ведомства.
Как сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС Юлия Ананьева, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате землетрясения нет. . Ранее сообщалось, что в Камчатском крае объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,0.
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Интерфакс
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Юлия Ананьева
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