В Аргентине ударили рекордные морозы

В аргентинском городе Сан-Карлос-де-Барилоче установились рекордные морозы, сообщает национальная метеослужба. Столбики термометров опустились до отметки 25,4 градуса ниже нуля, однако жители уверяют, что по ощущениям холодно, как в минус 29. Причиной столь низкой температуры стала «Буря века», из-за которой город, который считается одним из самых известных туристических центров Аргентины, оказался под снежной шапкой. Морозы нарушили работу местного аэропорта, а более 20 тысяч человек остались без света. Добавлю, средняя температура в Аргентине в июле обычно 10-12 градусов.