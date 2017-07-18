Глава МИД Ирана увидел в иммиграционном указе Трампа пользу для экстремистов

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что разрешение Верховного суда США активизировать ряд пунктов иммиграционного указа президента страны Дональда Трампа на время проверки легальности указа вызывает сожаление, передает Reuters

По его словам, "это может подпитывать экстремизм в регионе".

"Мы всегда считали, что запрет для мусульман, введенный президентом Трампом вскоре после вступления в должность, не имеет оснований для фактов и не поможет бороться с терроризмом", - сказал он.

Он добавил, что указ Трампа является "величайшим подарком для воинствующих групп, которые ищут новобранцев".

В конце июня Верховный суд США разрешил Трампу запустить ряд пунктов иммиграционного указа.