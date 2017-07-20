Сын Трампа выступит перед сенатом США из-за встречи с Весельницкой

Сын президента США Дональд Трамп-младший выступит перед американским сенатом 26 июля из-за встречи с российским юристом Натальей Весельницкой в рамках предвыборной кампании отца. Об этом сообщается на сайте сенатского юридического комитета

В слушаниях также примут участие руководитель предвыборного штаба главы государства Пол Манафорт и руководитель Hermitage Capital Management Уильям Браудер

Ранее российский адвокат Наталья Весельницкая заявила, что готова дать показания в сенате США по встрече с Дональдом Трампом-младшим, сыном президента США, если ей обеспечат безопасность.