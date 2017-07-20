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Сын Трампа выступит перед сенатом США из-за встречи с Весельницкой
Сын президента США Дональд Трамп-младший выступит перед американским сенатом 26 июля из-за встречи с российским юристом Натальей Весельницкой в рамках предвыборной кампании отца. Об этом сообщается на сайте сенатского юридического комитета
В слушаниях также примут участие руководитель предвыборного штаба главы государства Пол Манафорт и руководитель Hermitage Capital Management Уильям Браудер.
Ранее российский адвокат Наталья Весельницкая заявила, что готова дать показания в сенате США по встрече с Дональдом Трампом-младшим, сыном президента США, если ей обеспечат безопасность.
В июне 2016 года Трамп-младший встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, намереваясь получить компромат на соперника своего отца в предвыборной гонке Хиллари Клинтон. Тем не менее встречу он охарактеризовал как "трату времени", поскольку в действительности речь о компромате на Клинтон в ходе встречи не поднималась.
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