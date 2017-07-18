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Газета.Ru

СМИ: в отделах МВД по борьбе с экстремизмом идут "существенные" сокращения

Отделы МВД по борьбе с экстремизмом существенно сократят
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В региональных подразделениях Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и в центральном аппарате ведомства проходят "существенные" сокращения. Об этом пишет газета "Известия".
По данным газеты, в минувшие выходные сотрудники ГУПЭ также переехали в главное здание МВД.
Как сообщают источники издания, "одним только переездом и уменьшением штатного расписания дело не ограничится и в ближайшее время произойдет реформирование" управления по противодействию экстремизму.
Отмечается, что, как считают сами сотрудники ГУПЭ, в МВД "подстраховываются на случай поглощения антиэкстремистского подразделения Росгвардией".
В министерстве официально информацию об изменениях в ГУПЭ не комментируют.
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