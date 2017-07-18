В региональных подразделениях Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и в центральном аппарате ведомства проходят "существенные" сокращения. Об этом пишет газета "Известия"

По данным газеты, в минувшие выходные сотрудники ГУПЭ также переехали в главное здание МВД.

Как сообщают источники издания, "одним только переездом и уменьшением штатного расписания дело не ограничится и в ближайшее время произойдет реформирование" управления по противодействию экстремизму.

Отмечается, что, как считают сами сотрудники ГУПЭ, в МВД "подстраховываются на случай поглощения антиэкстремистского подразделения Росгвардией".

В министерстве официально информацию об изменениях в ГУПЭ не комментируют.