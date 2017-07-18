Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга

Екатерина Осадчая.

Тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг внутри России, заявила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи



Ранее в понедельник ФАС предупредила крупнейших сотовых операторов о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и в поездках внутри России. Операторы связи должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента получения предупреждения, а также уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых тарифов.

"Отмена роуминга повлечет рост тарифов на сотовую связь для всех абонентов. Сейчас услугами роуминга внутри РФ пользуется лишь около 7% абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешествующих абонентов на всех абонентов", — сказала представитель Минкомсвязи.