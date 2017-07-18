Минобороны рассекретило архивы об освобождении Польши в ходе ВОВ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости Минобороны России опубликовало уникальные архивные документы об освобождении Польши Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, на сайте ведомства можно прочитать телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения советских военных в те годы.

"На официальном сайте военного ведомства России размещены уникальные архивные документы 1944-1945 годов, посвященные освобождению войсками Красной Армии территории Польши от немецко-фашистской оккупации. Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов", — говорится в сообщении ведомства.

В числе рассекреченных документов – боевые донесения, докладные записки, рапорты, справки, исторические формуляры, телеграммы. Все они, как подчеркивают в ведомстве, свидетельствуют о благожелательном отношении поляков к советским военным.

В ведомстве отмечают, что особое место среди документов занимают докладные записки и донесения политорганов Красной Армии: в них "зафиксированы многочисленные случаи массового уничтожения, грабежа и истязания польского населения гитлеровцами, варварского разрушения оккупантами населенных пунктов и объектов культурного наследия".

"Рассекречены свидетельства тяжелейших боев Красной Армии буквально за каждый километр освобожденной польской земли: сухие цифры официальных справок органов укомплектования рассказывают о многочисленных потерях одного только 1-го Украинского фронта за один месяц активных боев по освобождению Польши", — добавили в Минобороны.