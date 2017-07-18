Посол РФ в США Кисляк после возвращения в страну займет место в Совфеде

Сергей Кисляк , чрезвычайный и полномочный посол России в США после возвращения в нашу страну перейдет в Совет Федерации . Там он представит интересы одного из губернаторов. Об этом сообщают "Ведомости".

По информации издания, новое назначение Кисляка должно состояться после региональных выборов в сентябре. Кисляк вернется в Москву 22 июля.

Сергей Кисляк занимает должность посла РФ в США с 2008 года.