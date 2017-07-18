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Замглавы МИД России и замгоссекретаря США завершили переговоры
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон завершили переговоры, которые проходили в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".
Предыдущая встреча заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России США, запланированная на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена.
Ранее источник в МИДе сообщал, что Рябков и Шеннон обсудят вопрос дипсобственности.
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