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Замглавы МИД России и замгоссекретаря США завершили переговоры

В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Томас Шеннон завершили переговоры, которые проходили в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".
Предыдущая встреча заместителей руководителей внешнеполитических ведомств России США, запланированная на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена.
Ранее источник в МИДе сообщал, что Рябков и Шеннон обсудят вопрос дипсобственности.
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РИА Новости
МИД
Томас Шеннон Сергей Рябков
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