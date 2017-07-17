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Белый дом анонсировал заявление Тиллерсона по Ирану
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ближайшее время сделает заявление по ядерной программе Ирана, передает Reuters.
"Очень скоро госсекретарь сделает заявление по сделке с Ираном по ядерной программе. Я думаю, вы все знаете, что президент [США Дональд Трамп] дал ясно понять, что считает данную сделку плохой для США", - сказал он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и другие страны Запада пытаются представить ракетную программу Тегерана в ложном свете.
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