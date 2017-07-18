"ПСЖ" может заплатить €220 млн за переход Неймара

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов заплатить сумму отступных в размере €220 млн, указанную в соглашении между нападающим сборной Бразилии Неймаром и испанской "Барселоной", сообщает RT.

Отмечается, что на данный момент решение о переходе в стан французского клуба должен принять сам Неймар.

Бразилец выступает за "Барселону" с 2013 года. В составе каталонского клуба он провел 186 матчей и забил 105 мячей.