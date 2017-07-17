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Названы возможные преемники Порошенко
На посту главы Украины Петра Порошенко могут сменить председатель правительства Владимир Гройсман, глава Радикальной партии Олег Ляшко и генеральный прокурор Юрий Луценко. С таким заявлением выступил экс-депутат Рады Олег Царев. Его слова передаёт портал «Русская весна».
«Порошенко в случае своего неучастия в выборах обозначил несколько своих возможных преемников. В первую очередь это Луценко, который обещает, что, в случае ставки на него, он сохранит своему патрону все активы и будет холить и лелеять его в будущем», — заявил Царев.
7 февраля 2017 года Царев заявил, что Порошенко лишится власти по соглашению между Москвой и Вашингтоном. Порошенко занял пост президента Украины по результатам досрочных выборов в мае 2014 года.
Владимир Гройсман Олег Ляшко Петр Порошенко Олег Царев Еще 1 тег
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