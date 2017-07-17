Названы возможные преемники Порошенко

«Порошенко в случае своего неучастия в выборах обозначил несколько своих возможных преемников. В первую очередь это Луценко, который обещает, что, в случае ставки на него, он сохранит своему патрону все активы и будет холить и лелеять его в будущем», — заявил Царев.



7 февраля 2017 года Царев заявил, что Порошенко лишится власти по соглашению между Москвой и Вашингтоном. Порошенко занял пост президента Украины по результатам досрочных выборов в мае 2014 года.