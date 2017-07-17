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Главные события понедельника
Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Власти Турции запретили въезд в страну 4128 россиянам, подозреваемым в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте турецкого МВД.
Туроператоры сворачивают программы по России
Из-за снижения интереса туристов к России туроператоры и отельеры начали корректировать цены и заявленные объемы продаж. Об этом пишет «Коммерсант».
В Кремле обратили внимание на свадьбу за $2 млн
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новость о дорогостоящей свадьбе дочери краснодарской судьи была замечена Кремлем. Об этом сообщает «Интерфакс».
Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии
С начала конфликта в Сирии в 2011 году его жертвами стали более 330 тысяч человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.
Россиян могут оставить без алкоголя в выходные
В Министерстве здравоохранения России обсуждают вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни, пишет газета "Известия".
Киев направил ноту Белоруссии
Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.
Пенсии предложили увеличить на 10 тысяч рублей
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ и Пенсионный фонд РФ комплексный план по совершенствованию пенсионной системы.
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