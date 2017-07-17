Главные события понедельника

Турция запретила въезд 4 тысячам россиян

Туроператоры сворачивают программы по России

Из-за снижения интереса туристов к России туроператоры и отельеры начали корректировать цены и заявленные объемы продаж. Об этом пишет «Коммерсант».

В Кремле обратили внимание на свадьбу за $2 млн

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новость о дорогостоящей свадьбе дочери краснодарской судьи была замечена Кремлем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии

С начала конфликта в Сирии в 2011 году его жертвами стали более 330 тысяч человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные Сирийской обсерватории по правам человека.

Россиян могут оставить без алкоголя в выходные

Министерстве здравоохранения России обсуждают вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни, пишет газета "Известия".

Киев направил ноту Белоруссии

Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.

Пенсии предложили увеличить на 10 тысяч рублей