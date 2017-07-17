ФСБ: украинцы стоят в пробках по 13 часов, чтобы попасть в Крым

На границе с Крымом со стороны Украины образовались многокилометровые очереди. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ.

"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда – выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские пропускные пункты работают в штатном режиме.