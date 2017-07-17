На въезде в Крым с Украины образовались очереди



Украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ

"К сожалению, как замечают граждане, прибывающие на въезд в Россию, поездка к морю отнимает у них "немало терпения и нервов", а у некоторых и здоровья. В километровых очередях перед украинским КПВВ (контрольным пунктом въезда – выезда) по неизвестным причинам отдыхающим приходится часами томиться под палящим солнцем. По сведениям опрашиваемых, в субботу из-за препятствий украинских пограничников время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов", — говорится в сообщении.



В пограничном ведомстве отметили, что в минувшие выходные на границе наблюдался большой пассажиропоток и длинные автомобильные пробки. Границу пересекло порядка 24,5 тысячи человек.



"Стоит отметить, что российские пункты пропуска осуществляли свою деятельность в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, большого скопления машин перед шлагбаумами КПП не наблюдалось", — отметили в ведомстве.