Госдума отклонила запрещающий беби-боксы законопроект

Госдума отклонила законопроект, запрещающий создание беби-боксов для анонимного оставления детей. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что инициатива была направлена "на устранение правового пробела в российском законодательстве, породившего порочную практику" анонимного оставления новорожденных в специально созданных для этого местах.