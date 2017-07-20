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Госдума отклонила запрещающий беби-боксы законопроект
Госдума отклонила законопроект, запрещающий создание беби-боксов для анонимного оставления детей. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Данный законопроект был внесен зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Еленой Мизулиной.
Отмечается, что инициатива была направлена "на устранение правового пробела в российском законодательстве, породившего порочную практику" анонимного оставления новорожденных в специально созданных для этого местах.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что матерям нужно предоставить возможность временно оставить ребенка в госучреждении в качестве альтернативы беби-боксам.
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