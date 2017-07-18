Первую серию нового, седьмого сезона "Игры престолов" посмотрели 10,1 млн зрителей, что является новым рекордом для сериала. Об этом сообщает Deadline.

Предыдущий рекорд был установлен, когда финал шестого сезона сериала в июне 2016 года посмотрели 8,8 млн человек.

Отмечается также, что количество людей, которые посмотрели премьерную серию 7-го сезона, увеличилось на 27% по сравнению с началом шестого сезона в апреле 2016-го.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис канала HBO упал во время премьеры нового, седьмого сезона сериала "Игра престолов".