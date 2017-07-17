Евродепутат направила Могерини запрос в связи с отказом выдавать шенгенские визы крымчанам

"Вы можете признавать Крым [частью России] или не признавать, но нельзя наказывать обычных людей, о которых даже не известно, как они голосовали на референдуме [по присоединению Крыма]. Это как раз тот случай, когда санкции бьют по людям, а не по строю", - сказала она.



"В советское время жители стран Балтии (вхождение которых в СССР ряд стран Запада не признавал - прим. ТАСС) все же получали западные визы", - добавила евродепутат.



В запросе, который Тоом направила Могерини в пятницу 14 июля, указывается, что после событий 2014 года более 90% крымчан получили российское гражданство, "учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России".



"Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов (украинского вида на жительство и т. д. - прим. ТАСС). Большинство людей в Крыму больше не имеют действующих украинских паспортов. Да и поездка в Киев - это очень сложно, потому что у Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения", - говорится в запросе.



Евродепутат попросила Могерини уточнить, могут ли жители Крыма с российскими паспортами получать визы в посольствах стран ЕС в Киеве и Москве, а также спросила, планирует ли Евросоюз в целом пересмотреть политику выдачи шенгенских виз для крымчан.



Ответа на запрос Яна Тоом ожидает к октябрю.