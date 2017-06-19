Кубанская свадьба за $2 млн

В Сети одной из самых обсуждаемых свадеб лета 2017 года стала свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. По слухам, торжество обошлось в два миллиона долларов. Торжество проходило в зале Galich Hall. Гостей мероприятия развлекали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева
10:53 фоторепортаж
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Выступление Веры Брежневой
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Ведущий Николай Басков
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Иосиф Кобзон и Николай Басков
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