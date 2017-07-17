США: России придется заплатить за свои дачи

В Белом доме назвали условие возврата российской дипсобственности — двух дач в окрестностях Нью-Йорка и Вашингтона. В администрации считают, что Россия должна дать США «что-то взамен». Заявление было сделано накануне запланированной в понедельник, 17 июля, встречи высокопоставленных дипломатов России и США, где будет подниматься в том числе и этот вопрос.



Источник в Белом Доме заявил РИА «Новости» , что Россия должна дать «что-то взамен» возврата американской стороной российской дипломатической собственности. Такова позиция администрации США по этому вопросу. Комментируя ранее заявления американской стороны о российской собственности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение условий по возврату России дипломатической собственности противоречит международному праву.

«Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву», — сказал он.





Таким образом Песков отреагировал на заявление помощника президента США Себастьяна Горки о том, что возврат дипломатической собственности может быть осуществлен для того, чтобы «дать шанс сотрудничеству». Представитель Кремля высказал предположение, что такие слова, возможно, являются «некорректной формулировкой».

Горка также увязал вопрос собственности России с ситуацией вокруг Сирии:





«Не забывайте, что более 400 тыс. человек были убиты в Сирии. Это ужасно. Но если мы увидим добрую волю, которая идет из Кремля в плане таких вещей, как перемирие, то, возможно, есть шанс на то, что Рекс Тиллерсон (госсекретарь США. — « Газета.Ru ) хотел бы добиться, а именно улучшения отношений между двумя нашими столицами», — сказал чиновник.



Речь идет о так называемых «загородных дачах» посольства России США в Вашингтоне и аналогичном владении постоянного представительства в Нью-Йорке. Имения использовалась как места отдыха дипломатов и членов их семей. Доступ в комплекс для российских служащих был прекращен американской стороной в качестве санкционных мер, наложенных на Россию администрацией президента Барака Обамы в декабре прошлого года. Кроме этого США выслали из страны 35 российских дипломатов. Россия от ответных мер воздержалась, надеясь на добрую волю со стороны новой администрации США.



При этом Песков заявил, что президент России Владимир Путин на данный момент пока еще не принял решения по ответным мерам на высылку российских дипломатов из США.

«Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой», — сказал Песков.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва исходит из цивилизованного решения вопроса об изъятии дипсобственности, но готовность отстаивать свое право тоже есть.

«До сегодняшнего момента мы исходили из того, что эта проблема должна быть решена цивилизованно, в правовых рамках и, наверное, по-человечески, учитывая, какие страсти кипят сейчас в Вашингтоне», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.



В Москве не скрывают, что готовы пойти на жесткие меры в случае, если собственность не будет возвращена. Среди них возможная высылка из России ряда дипломатов. Стоит отметить, что после того, как США запретили российскому посольству использовать собственность, российское дипломатическое ведомство прекратило оплату коммунальных услуг за расположенные там особняки.





«Непосредственно после вступления в силу ограничений на доступ к российским объектам недвижимости посольство известило Госдеп о том, что вся степень ответственности за текущее состояние и содержание экспроприированных объектов лежит целиком на американской стороне, включая возмещение расходов за возможный ущерб, нанесенный постройкам и прочему имуществу на данных участках», — рассказали в посольстве.

Как ранее рассказали «Газете.Ru» в МИД, в особняках постройки 20-х годов был сделал дорогостоящий ремонт с частичной реставрацией.

