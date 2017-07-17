Представители НАМИ рассказали, в каком ценовом диапазоне будут спозиционированы лимузин, представительский седан, внедорожник и минивэн семейства "Кортеж". Оказалось, что за новые люксовые модели российского производства придется заплатить, как за роскошный Mercedes-Benz S или Bentley. Учитывая, что самый дешевый S-Класс сегодня стоит от 6 270 000 рублей, а наиболее доступный Bentley Flying Spur - все 11 900 000 рублей, то на ажиотажный спрос на "Кортежи" можно даже не рассчитывать - автомобили будут доступны только самой обеспеченной категории граждан.





"Нас можно сравнивать с Mercedes S-Klasse, Bentley, Rolls-Royce. Автомобили проекта "Кортеж" и по оснащению, и по качеству будут аналогом этих марок, в целом наш проект коммерческий. Понятно, что их ценовой уровень - примерно Mercedes S-Klasse. Это массовый автомобиль? Да, массовый. Но каждый его может купить? - конечно нет", - цитирует начальника отдела перспективных технологий и развития НАМИ Кирилла Казмирчука информагентство "ТАСС".



Разумеется, в первую очередь на дороги выедут "партийные" образцы "Кортежей", предназначенные для правительственных нужд. Первый публичный дебют нового лимузина для президента РФ должен состояться в 2018 году в ходе церемонии инаугурации. Предсерийные образцы других автомобилей, созданных на "Единой модульной платформе", будут переданы для испытаний в гараж ФСО уже в 2017 году.