Совет судей отказался проверять сообщения о свадьбе за $2 млн

Совет судей Краснодарского края не увидел оснований для проверки появившейся в СМИ информации о дорогостоящей свадьбе дочери местной судьи Елены Хахалевой . Об этом пишет «Коммерсант».

Председатель совета Владимир Кисляк заявил изданию, что «официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых на свадьбу дочери в совет не поступало». Он подчеркнул, что «публикации в социальных сетях сами по себе не являются основанием для проведения проверки» Хахалевой.

«Гонорары артистов можно оценить лишь приблизительно, но, насколько мне известно, звезды такого уровня просят за выступление не менее ста тысяч евро [около 6,7 миллиона рублей]. Разумеется, считать деньги в чужих карманах не совсем прилично, но в данном случае речь идет о репутации одного из высокопоставленных членов судейского сообщества региона», - отметил защитник.

По мнению Жорина, если не будет представлено официальных документов о том, что «расходы на свадьбу оплатили другие родственники молодоженов», «судье Хахалевой придется указать источник своих доходов».