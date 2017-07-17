В ПДД появились термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, направленных на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

«В целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных [загрязняющих] веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации [табличка] «Экологический класс транспортного средства», новые термины», — цитирует сообщение ТАСС

С целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки введены новые термины — «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки. Помимо прочего, действие дорожного знака «Остановка запрещена» распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта. Как отмечается, это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Предполагается, что изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ.