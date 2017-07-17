Определены самые популярные направления перелетов на август

Рейс Москва — Анталья стал самым популярным направлением перелетов из России в дальнее зарубежье на август. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру»

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав информацию о забронированных на последний месяц лета авиабилетах. Второе и третье места достались рейсам из столицы России в Тель-Авив и Стамбул соответственно. На четвертом месте находится маршрут Москва — Сеул. Замыкает пятерку перелет из российской столицы в Нью-Йорк.

Средняя цена путешествия в страны дальнего зарубежья составила 27,5 тысячи рублей в оба конца. Это на 20 процентов дешевле, чем в августе 2016 года. Также стало известно, что туристы в третьем месяце лета забронировали в полтора раза больше билетов как в Анталью, так и в Стамбул по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В сегменте ближнего зарубежья в пятерку лидеров вошли рейсы из Москвы в Кишинев, Тбилиси, Баку, Бишкек и Батуми. Средняя цена перелета оказалась на 10 процентов ниже, чем в августе 2016-го, и составила 17 тысяч рублей туда-обратно. Доля купленных билетов в Баку увеличилась почти в два раза.

Российский рейтинг направлений на август возглавляет рейс Москва — Симферополь. Количество оформленных на этом направлении билетов упало примерно на пять процентов в сопоставлении с прошлым годом.

В топ-5 также были включены вылеты из столицы в Сочи и Анапу, из Санкт-Петербурга в Симферополь, а также из Москвы в Калининград. Средняя цена авиабилета по России не изменилась в сравнении с 2016 годом (16,3 тысячи рублей).

В июне сообщалось, что наиболее востребованными у семейных россиян летними направлениями перелетов оказались болгарский Бургас (Болгария), Анталья (Турция), Сочи, Симферополь и кипрская Ларнака (Кипр).