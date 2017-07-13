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Вид сзади лучше: "Русская Анджелина Джоли" показала загорелое тело в одних трусах
Фото: instagram.com/mirgaeva_galinka
Российская модель Галинка Миргаева опубликовала в своем Instagram cексуальное фото.
На нем девушка предстала в одних белых трусиках, повернувшись к объективу спиной.
"Доброе утро! С любовью из Италии", - подписала "русская Джоли" фото.
Cheers my dear friends!!! And have a nice evening 😘😘😘
Публикация от Galinka Mirgaeva (@mirgaeva_galinka)
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