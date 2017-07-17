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НПФ предлагают увеличить пенсии на 10 тысяч

Пенсии предложили увеличить на 10 тысяч рублей
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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ и Пенсионный фонд РФ комплексный план по совершенствованию пенсионной системы, сообщил "Известиям" исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов. НПФ предлагают, в частности, направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пенсионную систему, а также направлять доходы от управления госсобственностью на повышение доходов ПФР.
В настоящее время средства от управления госсобственностью направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, после чего часть этих средств поступает в ПФР в виде трансферта из бюджета. АНПФ предлагает направлять доходы от управления госсобственностью на рынок, который инвестировал бы их и за счет полученной прибыли увеличивал пенсии граждан. По оценкам ассоциации, это позволит пополнять пенсионные счета на 10 тыс. руб. в год.
"В начале июля АНПФ отправила в ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и ПФР комплексные предложения по модернизации пенсионной системы. В частности, предложения по использованию доходов от управления и приватизации государственной собственности и части прибыли государственных организаций и предприятий естественных монополий для финансирования пенсионных схем. Создана рабочая группа в рамках ассоциации, которая работает над созданием таких инструментов", - рассказал "Известиям" Алексей Денисов.
Эти средства могут быть использованы для дополнительных поступлений в ПФР, отметил он.
"Важно, чтобы они шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику, что в свою очередь будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых", - заявил исполнительный директор АНПФ.
В Минфине заявили, что предложения АНПФ о совершенствовании пенсионной системы будут рассмотрены в установленном порядке. В МЭР также заявили о проработке плана ассоциации.
Сейчас трансферт в ПФР из бюджета составляет 3,7 трлн руб., или 4% ВВП, при общем объеме федерального бюджета в 15 трлн руб. Снижение поступлений нефтегазовых доходов в бюджета привело к "заморозке" перевода в НПФ накопительной части пенсии, которая шла на текущие выплаты пенсионерам вместо формирования инвестиций будущих.
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Бизнес Главное Москва Экономика
газета "Известия"
Минэкономразвития Центральный банк России Пенсионный фонд РФ Минфин
Алексей Денисов
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