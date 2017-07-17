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В Кремле не могут найти образ будущего для кампании Путина
В Администрации президента РФ «бурно» и «сложно» ведется работа по созданию «образа будущего» для президентской кампании Владимира Путина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на бывшего федерального чиновника и источник, близкий к АП.
Как пояснил один из собеседников издания, «образ будущего – это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами». Затруднения у Кремля появились, так как отвечавший за это направление Валерий Фадеев ушел в Общественную палату, а глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин «с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше».
По словам источника газеты, социологические исследования по этому вопросу сейчас проводит глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Бывший федеральный чиновник рассказал изданию, что концепцией образа будущего сейчас занимаются около десяти организаций и людей, среди которых — декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и глава Сбербанка Герман Греф.
Пока у Кремля есть только «триада «справедливость, уважение, доверие», но она, по мнению источника, «не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать».
Новый куратор проекта, по данным «Ведомостей», уже найден.
Официально Путин о своем участии в президентских выборах в 2018 году, еще не заявлял. Ранее в СМИ появилась информация, что Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году как самовыдвиженец «при широкой народной поддержке».
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