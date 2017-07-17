В Кремле не могут найти образ будущего для кампании Путина

Пока у Кремля есть только «триада «справедливость, уважение, доверие», но она, по мнению источника, «не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать».

Новый куратор проекта, по данным «Ведомостей», уже найден.

Официально Путин о своем участии в президентских выборах в 2018 году, еще не заявлял. Ранее в СМИ появилась информация, что Путин будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году как самовыдвиженец «при широкой народной поддержке».